Ultime Pescara – Per Oddo tre dubbi in vista della sfida contro il Napoli

Il Pescara ha ripreso la preparazione in vista del test amichevole contro il Napoli di venerdì 11 Settembre alle ore 18,00. Nella seduta mattutina dedicata alla tattica, con esercizi di costruzione del gioco, possesso palla e schemi d’attacco, mentre nel pomeriggio partitella con la compagine Primavera. In attesa di depositare i contratti, lavoro individuale per Valdifiori e Omeonga, mentre lavoro differenziato per Balzano, Di Grazia e Memushaj.

Fonte: pescaracalcio.com