Ultime Castel Volturno – Trauma contusivo alla gamba per Malcuit

Il Napoli, dopo il ritiro di Castel di Sangro, ritorna ad allenarsi a Castel Volturno, in vista dell’amichevole di venerdì alle ore 18,00 al San Paolo contro il Pescara e poi in campionato contro il Parma, 20 Settembre alle ore 12,30. La squadra ha iniziato ad allenarsi con il torello e allenamento aerobico. Successivamente esercizi di “passing drill” e lavoro personalizzato al possesso palla. Infine partitella a campo ridotto. Malcuit ha lasciato in anticipo la seduta per un trauma contusivo alla gamba.

Fonte: sscnapoli.it