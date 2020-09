UFFICIALE – Lesione muscolare per Cernoia della Juventus

Questa mattina, presso il Jmedical, la centrocampista delle bianconere Valentina Cernoia, ha svolto gli esami per capire le condizioni fisiche. La calciatrice della nazionale ha subito una lesione muscolare, come confermato dai canali della Juventus. Ora dovrà svolgere un percorso riabilitativo, ma certamente non sarò convocata dall’Italia per le sfide contro Israele e Bosnia.

Fonte: juventus.com