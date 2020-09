SERIE B FEMMINILE – Convincente successo in amichevole della Riozzese Como

Sabato pomeriggio si è giocata l’amichevole tra la Riozzese Como e l’Inter Primavera, test per le lombarde in vista del campionato di serie B femminile. Successo convincente per le bianco-rosso scudate per 4-1 contro l’Inter Primavera. A segno: Cavicchia, Rognoni, Roventi e Gomez. Esordio in campionato per la Riozzese Como in trasferta sul campo del Perugia.

Fonte: Riozzese Como facebook