Sconcerti? “Il Napoli è più osimheniano o gattusiano? Direi la seconda”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Il Napoli è più ‘osimheniano’, come dice il presidente Aurelio De Laurentiis, o ‘gattusiano’? Direi gattusiano, perché Gattuso ha per le mani un lavoro difficile. Da Victor Osimhen ti aspetti l’esplosività, qualcosa di eccezionale. E’ stato pagato cifre eccezionali ed ha abilità eccezionali, quindi ti aspetti questo tipo di apporto. Il problema non è capire se il Napoli sia o meno una grande squadra: è certamente una grande squadra, ma il problema sorge quando deve affrontare altre tre o quattro grandi squadre. Bisogna andare in campo”.

“Il Napoli è stato costruito bene e questo possiamo dirlo, ma ci sono anche altre squadre sulla stessa linea. Insomma, aspettiamo di giocare e vediamo cosa succede. La Roma? Si sta curando. Stava andando verso un fallimento tecnico ed economico, deve fare 100 milioni di plusvalenza in pochi giorni e questo spiega perché stia cercando di dare molti giocatori in giro. Tra le prime sette, temo che oggi sia all’ultimo posto. Il Napoli, invece, in questo momento, è molto vicino a Inter e Juventus. La Juve si sta rifondando. Magari si rifonderà in maniera eccezionale, ma si corre sempre un rischio. Sarà una Serie A libera, vincerà il più forte. E non ci sono squadre molto più forti delle altre”.