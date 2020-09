Schira: “Tanti esuberi negli azzurri.Koulibay, Situazione calma”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nicolò Schira, giornalista: “Paradossalmente il Napoli ha tanti esuberi e dopo la cessione di Allan verranno ceduti Milik e Ghoulam, la questione Koulibaly è molto calma anche se i rapporti con il City non sono ottimali e Ramadani sta lavorando alacremente. Anche i giovani come Gaetano e Luperto potrebbero andare a giocare altrove.

Chiesa? Dipenderà dalle offerte. In questo momento non ha tanto mercato perché Commisso lo valuta 60-70 milioni cash. Bisognerà capire se il Napoli vuole fare un’operazione così onerosa. In ballo c’è sempre Ramadani che fa un po’ da consulente alla famiglia Chiesa, ma la priorità è invece piazzare Under che viene da una stagione di alti e bassi. Il Napoli era interessato a Chiesa già anni fa ma ora è un po’ difficile da soddisfare la richiesta della Fiorentina.

Gaetano rinnova prima di andare via? L’idea è quella, il Napoli ci crede. A Cremona stava facendo bene poi il COVID-19 ha interrotto tutto. Il Napoli vuole fargli giocare un anno da protagonista in Serie B, può fare un percorso simile a quello di Castrovilli.

Più Sokratis o Senesi? Il greco è più facile, anche se sono profili diversi. Senesi piace molto ma il Feyenoord vuole 18 o 20 milioni”.