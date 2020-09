Dzeko diviso a metà tra Bosnia e Roma: L’indizio social verso la permanenza?

A tre giorni dalla preferenza manifestata dalla moglie Amra, che lo aveva fotografato abbracciato a Lorenzo Pellegrini dopo la sfida delle rispettive nazionali votando Roma. E’ Edin Dzeko a dare un indizio di mercato via social. Il bosniaco ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto in cui è raffigurato con una maglia per metà della Roma e per metà della Bosnia.

L’attaccante, che rappresentava la prima scelta di Pirlo per la Juve, sta bene a Roma e quella che poteva essere una soluzione anche molto intrigante (tra Dybala e Cristiano Ronaldo) sembra svanire. Anche il discorso legato al Napoli, una maxi-operazione che coinvolgeva troppi giocatori (Under e Milik) ha complicato le cose. Fonte: Sky Sport