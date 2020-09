Venerato: “Aurelio De Laurentiis non ama molto il City”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Aurelio De Laurentiis non ama molto il City. Il patron azzurro a questo punto della preferirebbe fare un altro dispetto e dare il difensore agli amici qatarioti invece di venderlo agli inglesi. Se non succedono terremoti, il City è in vantaggio, successe lo stesso anche con Jorginho qualche anno fa, per cui non mi sbilancerei. La situazione di mercato è magmatica, ma ci sono due certezze, il giocatore preferisce il City, ma il PSG è entrato comunque in corsa”.