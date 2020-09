Venerato: “Meret? Il prossimo anno l’Inter potrebbe puntare su di lui”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

Meret?

“A meno che l’Atalanta, tanto per fare un nome, non offra sette otto milioni per un prestito secco, il calciatore resterà in azzurro. Il prossimo anno l’Inter potrebbe puntare su di lui per sostituire Handanovic che avrà un anno in più, ma questi sono colloqui informali non sono trattative. C’è un certo Sepe che continua a piacere dalle parti di Castel Volturno. L’ex portiere della primavera arriverebbe se partisse Meret”.