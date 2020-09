Paganini: “KK? Il Napoli fa bene a non scendere sotto i 70 milioni”

Il giornalista Paolo Paganini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: “Aurelio De Laurentiis fa bene a non scendere sotto i 75 milioni per Kalidou Koulibaly? Fino all’anno scorso, per lui, si parlava anche di cifre superiori: 90 milioni, anche 95. L’emergenza Covid ha avuto contraccolpi importanti su tutti i bilanci delle società, ma il Napoli farebbe bene a non scendere sotto i 70, così da ottenere la liquidità per chiudere per altri obiettivi”.

“Penso a Marcos Senesi e non solo, giocatori che Cristiano Giuntoli ha già sotto mano. Il mercato del Napoli porterà al ridimensionamento dei progetti? Manca quasi un mesi alla fine del mercato, potrà succedere di tutto e di più. Non credo ad un ridimensionamento. E’ vero però che, se partono Allan e Kalidou Koulibaly, devi sostituirli con elementi dello stesso spessore. Il Napoli ci perderebbe, sostituendo Koulibaly con Senesi? Rispetto a Koulibaly scendi di livello, ma la logica è quella di monetizzare da giocatori che hai valorizzato per poi rifare il tutto con nuovi acquisti”.