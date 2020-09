Napoli “in campana”: l’Everton di Ancelotti sonda Under

Cengiz Under avrebbe accettato la proposta del Napoli, bisognerà soltanto aggiungere qualche benefit. Contemporaneamente, anche Milik avrebbe dato il suo beneplacito al trasferimento in giallorosso. Sarebbe giunto, quindi, il momento dei documenti. Bisogna solo mettersi d’accordo sulla contropartita tecnica da abbinare ai 15 milioni (già scontati) che il Napoli vuole per l’attaccante. La Roma propone un Primavera (ora si fa il nome di Bove) ma a quel punto il conguaglio economico andrebbe ad aumentare. Inoltre, il Napoli, nonostante Under abbia detto sì all’ azzurro, deve “stare in campana”. Come si legge su Il Corriere dello Sport, Under è nel mirino dell’ Everton di Ancelotti. Il club di Liverpool ha già sondato il terreno qualche settimana fa e potrebbe tornare all’attacco nel caso emergesse qualche tentennamento.