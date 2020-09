Le partenze certe sono 3 ecco le possibili destinazioni

Il mercato del Napoli è legato soprattutto per le uscite e si preannunciano giorni di duro lavoro per il d.s. Giuntoli e non sarà semplice. Ceduto Allan a 30 milioni, ma quanta fatica, ci sono le questioni Koulibaly, Maksimovic e Luperto. Per il senegalese c’è il City, a seguire il Psg, ma nessuno ha superato la quota 70 milioni, perciò al momento resta. Nel frattempo bloccato Sokratis dall’Arsenal. Per Maksimovic al momento è difficile la questione rinnovo, scade nel 2021, ma nessuna offerta è arrivata. Infine Luperto, il difensore classe ’96 ha la valigia pronta, non ha convinto Gattuso. Younes, Ounas e Ciciretti sono tra i partente: Younes garantirà una plusvalenza importante visto che Giuntoli lo ha preso a parametro zero dall’Ajax. La richiesta del Napoli è di 10 milioni e lo vogliono in Germania, e in Italia Genoa e Cagliari. Al Cagliari hanno chiesto anche di Ounas, ma la prima richiesta del ds azzurro ha un po’ spaventato: 15 milioni. Il Parma è in agguato in caso di operazione low cost con il Napoli: se Ounas dovesse essere girato in prestito, i ducali ci sono. Per Ciciretti, richiesta da 2 milioni – si attenderà l’ultima settimana. Tutino ha la fila, De Laurentiis lo ha promesso a Lotito (sponda Salernitana) ma si è inserito il Lecce che è pronto a rendere oneroso il prestito. Prezzo del cartellino fissato a 7 milioni.

Fonte: Il Mattino