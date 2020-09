G. Piovani (all. Sassuolo femm.): “Contento per il risultato, meno della prestazione contro il Napoli”

Il Sassuolo vince contro il Napoli femminile, rimontando lo svantaggio iniziale ed ora sono a sette punti dopo tre giornate. Ai microfoni del sito neroverde ecco le parole del mister Gianpiero Piovani. “Vincere sabato sera è stato importante, contento per le ragazze, un po’ meno invece per la prestazione. Il motivo? Avevamo timore di giocare con la palla, è anche vero che abbiamo affrontato una squadra molto organizzata. Le azzurre sono state brave a chiudersi e poi ripartire. Dopo aver subito il gol non era facile, ma abbiamo reagito ed è frutto del lavoro che facciamo durante la settimana, però meno bene rispetto alle altre due gare. Ai gol della classe 2004 Bugeja, l’ho abbracciata, perchè non è di tutti giorni vedere una ragazza così giovane fare una doppietta e il merito va allo scouting che ha trovato anche questa calciatrice così interessante”