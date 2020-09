Dopo le macerie lasciate da Ancelotti, Gattuso sta formando il Napoli da Champions

Da metà campionato in poi, Gattuso ha iniziato nel Napoli il suo percorso di formazione. L’enorme lavoro tecnico, tattico e psicologico è stato premiato con la Coppa Italia. Ora ha sotto gli occhi una squadra di alto livello, o almeno l’ha riportata lassù, dopo le macerie lasciate da Ancelotti. Forse non può pensare allo scudetto ma alla zona Champions sì. Ora si passa al resto, alla seconda fase. In cui bisogna sfoltire la rosa, fare a meno di chi si sa non servirà alla causa. Perché ne servono 25 e tutti pronti all’uso. Visto che spesso, molto spesso, si giocherà ogni tre giorni. Fonte: Il Mattino