COPPA ITALIA – Data e orario del sorteggio

Domani alle ore 15,00, presso via Rossellini 4 a Milano, si effettuerà il tabellone completo della prossima Coppa Italia, dove il Napoli sono i detentori del trofeo nazionale. La manifestazione prenderà il via 23 Settembre con il primo turno eliminatorio dove faranno parte anche squadre di serie C e D. Le prime 8 in classifica accedono direttamente agli ottavi di finale. Fino alle semifinali gara secca, poi andata e ritorno e la finale, non più a Roma, forse a Milano, sfida secca per decretare la vincitrice.

Fonte: spaziocalcio.it