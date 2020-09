Ciro Venerato: “Milik-Under? Si chiuderà nel fine settimana”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato. “Milik-Under? La tratta Napoli-Roma sta procedendo in maniera spedita ed ho sensazioni positive che alla fine si chiuderà nel fine settimana. Le parti si stanno accordando con cash e due giovani della Primavera. Ora c’è da trovare l’accordo con i giocatori, credo che si troverà con entrambi i giocatori. Il polacco alla fine andrà ai giallorossi per una questione d’ingaggio e di cifre per il bilancio della società. Sulla Juventus e Suarez non sento quell’ottimismo che leggo da altre parti, perciò penso che possa virare su Dzeko. Veretout? A meno che in questi giorni arriverebbero soldi in pochi giorni, è difficile che a breve arrivi il francese che forse non è detto che va via dalla Roma. Infine West Ham e l’Everton hanno chiesto d’informazione su Llorente”.

La Redazione