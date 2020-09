Auriemma: “Di Osimhen stupisce la spregiudicatezza”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha analizzato l’arrivo del neo acquisto azzurro Victor Osimhen: “I tifosi del Napoli sono entusiasti per le performance di Victor Osimhen durante il ritiro di Castel di Sangro. E’ vero che ci stiamo esaltando come se avesse segnato due triplette contro Barcellona e Manchester City anziché l’Aquila e il Teramo. Però la percezione della piazza è che dopo Higuain si possa fare affidamento su calciatore che sposta l’equilibrio dalla tua parte. Il Napoli di Mazzarri, tralasciando Hamsik e Lavezzi, probabilmente senza Cavani tante partite non le avrebbe vinte, non avrebbe conquistato la Coppa Italia e non sarebbe arrivato agli ottavi di Champions. Quella era una squadra composta da buoni calciatori ma nulla più, però sarà tramandata nei tempi grazie proprio ai gol del Matador”.

“Facendo le debite proporzioni, ora sicuramente nel Napoli ci sono giocatori più forti di quei tempi. Possiamo pensare che l’arrivo di un attaccante che faccia quei gol non realizzati negli ultimi anni, possa permettere di raggiungere traguardi anche superiori al potenziale di questa squadra. Si sta aprendo uno scenario completamente diverso, il Napoli potrebbe vincere partite che prima non avrebbe vinto. Di Osimhen stupisce la spregiudicatezza e la logica di voler segnare in qualsiasi modo. Mi sento di scommettere su questo ragazzo anche nel campionato italiano”.