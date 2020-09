ADL attende entro domani novità dal City per Koulibaly

De Laurentiis attende entro domani, sicuramente tramite Fali Ramadani, la nuova offerta del City per Koulibaly, ma resta irremovibile sui 70 milioni, se non di più. Il Corriere dello Sport aggiunge anche che il patron azzurro, attualmente, per Corriere dello Sport di oggi parla dell’interessamento sempre vivo del Manchester City per Kalidou Koulibal ha dalla sua anche l’interessamento del PSG, che vorrebbe accomodarsi intorno a un tavolo per fare una chiacchierata in merito al futuro del centrale senegalese. Il destino di Koulibaly è dunque ancora in alto mare. L?unica cosa che appare certa è che la sua carriera continuerà, ma inevitabilmente, lontano da Napoli e dal Napoli.