Tante pillole di mercato azzurre, a DeLa servono fondi cassa

Il tecnico è stato chiaro sul mercato. Un conto è quello che voglio, un conto è quello che verrà. Dunque, Demme è in uscita ma per meno di 25 milioni non si muove. In 15 giorni passati fianco a fianco con De Laurentiis, il patron ha lungamente spiegato le difficoltà economiche e finanziarie di questa stagione. Lui ne ha preso atto: dunque, al posto di Maksimovic, prenderà Sokratis dall’Arsenal, con cui ha preso contatti proprio Rino in persona. La fumata sarà bianca dopo le uscite. Andrà via anche Luperto e se è possibile anche Malcuit. Hysaj non rinnova e questo può essere un problema visto che è in scadenza nel 2021. Tra le parti è calato un certo gelo. Che rallenta il sogno Veretout: se resta Koulibaly, impossibile andare all’assalto del romanista, ma in caso di addio una parte dei soldi potrebbe essere destinata all’ex viola. Ma non è tempo per tornare a discutere di Veretout. Blindato Meret, inizialmente destinato a essere il titolare, si attende Mendes anche per capire il destino di Ghoulam che però Gattuso vuole vedere in azione anche con il Pescara e lo Sporting Lisbona prima di capire se è giusto che vada via. Younes, Ciciretti e Ounas sono sul piede di addio. Llorente ha tanti club alla porta, ma lo stipendio è alto. Fonte: Il Mattino