Szoboszlai non è tramontato del tutto: Il Napoli potrebbe riavviare i contatti

In caso di cessione di Koulibaly – 29 anni compiuti a giugno e 34 presenze nell’ultima stagione – il Napoli avrebbe fra le mani il necessario tesoretto per guardare con più ottimismo alle manovre in entrata. Fra gli obiettivi ci sono due esterni d’attacco, dove la priorità resta Boga mentre la seconda pedina potrebbe essere uno fra Under e Brekalo. Poi c’è il centrocampo, anche perché Allan ha salutato tutti destinazione Everton. Piace sempre Jordan Veretout. inoltre Dominik Szoboszlai che era il preferito per il reparto, ha dichiarato di voler rimanere un altro anno a Salisburgo. Ma il Napoli potrà riavviare i contatti qualora invece scegliesse di giocare stabilmente con il 4-3-3. Fonte: Sky Sport