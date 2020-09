SKY – Nell’affare Milik-Under c’è anche un giovane della Primavera della Roma

Il Napoli e la Roma cercano la quadra per chiudere l’operazione Milik e Under, con ovviamente Dzeko che piace alla Juventus. Al momento è una trattativa complessa, manca l’intesa tra gli azzurri e il turco, ma anche tra i giallorossi e il bomber polacco. Al momento la quadra manca, anche perchè nei giorni scorsi era stato inserito Riccardi, destinato al Pescara. Adesso potrebbe essere inserito il classe 2002 Bove, uno dei migliori prospetti, dove quest’anno ha realizzato tre gol e fornito cinque assist in 20 partite. Si vedrà se l’affare si farà con Dzeko e la Juventus da non dimenticare.

Fonte: gianlucadimarzio.com