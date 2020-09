SERIE A – Hellas Verona-Inter 1-2, primi tre punti per le nerazzurre, contro il Napoli out Simonetti

Arrivano i primi tre punti in campionato per l’Inter di mister Sorbo che vince per 1-2 sul campo dell’Hellas Verona e si allontana dalla zona pericolo. Per le nerazzurre doppietta di Moller, mentre il momentaneo pari delle scaligere è di Brangonzi dal dischetto. Nel finale doppio giallo ai danni di Flaminia Simonetti, quest’ultima salterà la sfida di Napoli, dopo la sosta fra tre settimane.

La Redazione