Schwoch: “Osimhen? Il diamante c’è e bisogna solo lucidarlo a puntino”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Osimhen è un ragazzo di vent’anni con grandi potenzialità espresse e tante ancora da esprimere, secondo me. Deve ancora crescere, per ora abbiamo visto che negli spazi ampi è devastante. È vero che contro L’Aquilia non è stato un test attendibile, però anche contro il Teramo ha segnato altri tre gol. Lo aspettiamo con avversari di pari valore, deve migliorare in alcuni fondamentali, ma si vede che il diamante c’è e bisogna solo lucidarlo a puntino“.