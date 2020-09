Milik e Under a maglie invertite: Ma attenzione al futuro di Dzeko

NAPOLI – Un passo avanti, nessuno indietro. E almeno per il momento, c’è un orizzonte da inseguire. Ma il mercato, che ha le sue variabili impazzite, sconsiglia di lasciarsi andare con leggerezza e di attendere la fumata azzurra e quella giallorossa, che in qualche modo si sta attrezzando: c’è legna al fuoco e tanta. Under e Milik vorrebbero (quasi) ciò che interessa anche al Napoli e alla Roma, ma stavolta non va così, del destino non si è completamente padroni, perché prima di riuscire a stringersi la mano – e semmai anche di firmare i contratti – bisognerà attendere quel che succederà a Suarez, per intuire quel che potrebbe accadere a Dzeko. Insomma, è una ginkana tra le volontà e le possibilità anche altrui e intanto si lavora sugli immancabili dettagli: sarebbero (in)visibili granellini di sabbia capaci di far saltare una impalcatura. Fonte: CdS