Sergio Reguilon vicinissimo al Manchester United

È il Manchester United la squadra più vicina a Sergio Reguilon. Il terzino spagnolo classe 1996 che piace a tante squadre in Europa e anche al Napoli. I Red Devils, secondo quanto riportato da The Sun, hanno già contatti avanzati con il Real Madrid e hanno anche avanzato la prima offerta da 25 milioni di euro per mettere le mani sul campione di Europa League dell’ultima stagione.

I blancos, però, starebbero decidendo sul da farsi: se da un lato, infatti, Reguilon non sembra essere nei piani di Zidane per la stagione che sta per cominciare, dall’altro il Real Madrid non vuole lasciar partire a cuor leggero un elemento di sicuro affidamento. Così il club spagnolo starebbe pensando a un nuovo prestito annuale per poter conservare ancora i diritti sul calciatore, ipotesi che riaprirebbe la strada del mercato anche a club come il Napoli e soprattutto il Siviglia, che non vogliono spendere immediatamente i 25 milioni richiesti. Fonte: Il Mattino