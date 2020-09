(Photogallery) Osimhen: è nato già un club Napoli in Nigeria

Sei gol (nelle prime due amichevoli) e un club (per immediata devozione): Victor Osimhen, che ieri è stato travolto dall’affetto della gente, nella sua prima passeggiata in Via Chiaia, ha già avuto il potere di spostare l’attenzione dei nigeriani sul Napoli, distraendoli dalla Premier, storicamente il campionato più seguito attraverso i media. Manco il tempo di atterrare in Italia ed è nato, immediatamente, il «Napoli club Victory Nigeria». Lo ha fondato Giuseppe Magliulo, un membro internazionale della Croce Rossa, nativo di Torre del Greco, che ha anche provveduto ad importare ad Abuja, una serie di magliette, chiaramente azzurre, per dare inizio a questa «fusione» che l’arrivo di Osimhen ha chiaramente favorito. Fonte: CdS

Foto Il Mattino