Parma: 1000 tifosi per l’amichevole contro l’Empoli

Dopo il primo test ”al buio” (2-0 al Carpi) di mercoledì scorso, Fabio Liverani oggi avrà alle spalle almeno un paio di giornate di allenamento con la squadra che affronta alle 17,30 l’Empoli nella seconda amichevole stagionale. Sarà consentito a mille (si spera) tifosi di entrare allo stadio ed è la prima volta che questo accade nel calcio dopo il lockdown. Cinquecento posti, assegnati in prevendita online e distanziati l’un l’altro da almeno due seggiolini. Sono previsti in tribuna centrale (10 euro), altro 500 in curva Nord (5 euro). Le due tifoserie sono gemellate da anni quindi. Mascherine all’ingresso e all’uscita e steward che staranno attenti a non lasciar formare assembramenti. Nel Parma oggi potrebbero rientrare Gervinho e Gagliolo, assenti contro il Carpi, mentre mancheranno certamente i nazionali Cornelius, Kucka, Kurtic e Dermaku. Fonte: CdS