Osimhen su Gattuso: “E’ un uomo vero, glielo leggi negli occhi”

Victor Osimhen sembra essere la sorpresa di questo calcio d’agosto. Una veloce gazzella che lavora per vincere. Lo ha detto lui. Un giocatore che, si legge su La Gazzetta dello Sport, si è subito messo in sintonia con Rino Gattuso. “… E poi c’è il feeling con l’allenatore. Scattato subito nel primo incontro “segreto” di fine giugno. Alla sua famiglia Victor raccontò: «Senti come ti parla, lo guardi negli occhi e capisci che è un uomo vero, che non ti dirà mai bugie». Gattuso in campo lo riprende in continuazione, anche se non ce n’è bisogno a volte, e Osimhen ha capito che sono attenzioni, quasi coccole. Una fiducia che vuole ricambiare in campo”, si legge sulla rosea, che ricorda anche l’approccio dell’attaccante nigeriano con il presidente De Laurentiis: “Quando ha incontrato a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen lo guardava fisso negli occhi. E così quando il patron del Napoli, per convincerlo a firmare, gli aveva spiegato l’importanza della sua scelta per migliorare la squadra e ambire allo scudetto, il ragazzo rispose sicuro: «Voglio vincere anche la Champions». Sembra una frase a effetto buttata lì, da un giovane sognatore. E in effetti al momento parliamo di una chimera. Ma l’atteggiamento – non spaccone o presuntuoso – racconta di una persona che cerca di alzare sempre l’asticella, di non accontentarsi mai”.