Napoli e Roma trattano anche per un giovane classe 2002

Ancora un mese per chiudere trattative. Ma sembra lontana l’intesa tra la Roma e il Napoli per l’affare che potrebbe portare in azzurro Cengiz Under e far compiere il percorso inverso ad Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da Sky Sport le parti non avrebbero ancora trovato un vero e proprio accordo. Ma si continua a trattare con Giuntoli che avrebbe individuato una nuova pedina da inserire nell’affare.

Si tratta di Edoardo Bove, il giovane talento 2002 che fa parte delle giovanili giallorosse (e della nazionale Under 18) con cui ha saputo mettersi in mostra negli ultimi mesi di Campionato Primavera. Bove prenderebbe il posto di Riccardi – l’altro giovane che interessava al club azzurro – e accompagnerebbe Under in una trattativa che tiene ancora lontani Napoli e Roma. Fonte: Il Mattino