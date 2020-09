Koulibaly e Fabian Ruiz nel mirino del PSG: Leonardo ci prova

Per Koulibaly, come è noto, potrebbero (forse) bastare settanta milioni di euro, ma dopo strenua trattativa; e la stessa somma, sulla quale sarebbe comunque necessario industriarsi in un braccio di ferro, servirebbe per convincere il Napoli a concedere Fabian. Come si usa dire, chiedere è lecito e rispondere è cortesia, e De Laurentiis e Leonardo ne hanno poi di cose da dirsi: ma questa è stata semplicemente la prima mossa del Psg, per potersi fare un quadro preciso della situazione, capire cosa l’aspetterebbe, indagare su eventuali concorrenti e sui margini d’intervento.

IDEE. A Leonardo piace, eccome Fabian Ruiz, però c’è anche l’esigenza, per il momento, di scovare un centrale difensivo che, dopo la partenza di Thiago Silva, dia consistenza fisica, tecnica e agonistica al Psg. Fonte: CdS