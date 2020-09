Mertens scatenato gol e assist: il Belgio va con l’undicesima vittoria di fila

DANIMARCA 0

BELGIO 2

DANIMARCA (4-2-1-3): Schmeichel 6; Wass 5 (37’ st Jorgensen sv) Christensen 6 Kjaer 5,5 Skov 5,5; Delaney 6 Hojbjerg 5,5; Eriksen 6; Poulsen 6 Dolberg 5,5 (37’ st Cornelius sv) Braithwaite 5 (27’ st Maehle sv). Ct: Hjulmand 6.

BELGIO (4-3-3): Mignolet 6,5; Castagne 7 Alderweireld 6,5 Denayer 7 Vertinghen 6; Tielemans 6 (42’ st Doku) Witsel 7 Carrasco 6 (12’ st Praet 6); Martens 7,5 (35’ st Trossard sv) Lukaku 6 Hazard 6. Ct: Martinez 7.

ARBITRO: Scharer (Svi) 6.

MARCATORI: 9’ pt Denayer, 31’ st Mertens

Il Belgio di Lukaku e Mertens non brilla ma riesce lo stesso a centrare una vittoria nell’esordio in Nations League a Copenaghen, contro la Danimarca di Eriksen, schierato regista. Un gol per tempo e la pratica va in archivio. Il grande protagonista è Mertens, man of the match a mani basse. L’attaccante del Napoli prima regala un assist e poi realizza la rete che ha mandato in archivio il 2-0 a favore dei Diavoli Rossi. Partenza a razzo del Belgio. Al 9’ Schmeichel neutralizza una punizione di Carrasco con l’aiuto della traversa, ma dal calcio d’angolo Mertens pesca Denayer, che segna il primo gol in nazionale bucando la porta del figlio d’arte. Dopo il vantaggio, la partita si gioca soprattutto a centrocampo.

L’unica occasione della Danimarca la crea Eriksen, che però si vede deviare il tiro in corner da Mignolet. Il possesso palla del Belgio risulta abbastanza sterile, dall’altra parte la Danimarca prova a pareggiare anche se i tentativi a singhiozzo cadono sistematicamente nel vuoto. Nell’ultimo quarto d’ora gli ospiti trovano il raddoppio: Lukaku viene abbattuto in area, l’arbitro lascia correre e Mertens con un piattone firma il gol che chiude la contesa. Nel finale, succede poco o nulla, a parte il fatto che Witsel rischia di farsi un autogol clamoroso. Insomma, il Belgio si conferma una corazzata, una delle candidate alla vittoria della Nations League. Basti pensare che vincendo a Copenaghen, la nazionale di Martinez sale a quota 11 vittorie di fila. Per trovare l’ultimo ko bisogna tornare indietro di quasi due anni, alla sconfitta contro la Svizzera. Nel prossimo turno il Belgio attende l’Islanda. Fonte. CdS