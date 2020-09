Luperto: tra Spezia e Genoa si inserisce un “deciso” Crotone

Il difensore del Napoli, Sebastiano Luperto, è da giorni nel mirino di Spezia e Genoa che discutono con il club azzurro, ma non sono riusciti a trovare le formule adatte per il trasferimento. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, stamattina, si legge di un inserimento per il calciatore di un deciso Crotone: “Il Crotone accelera nel weekend di affari con quattro volti nuovi già in cassaforte e studia la mossa decisiva per blindare la difesa di Stroppa con il napoletano Sebastiano Luperto. Il centrale, che oggi compie 24 anni, è uno dei giovani più ambiti sul mercato e in Calabria sono convinti di avere le armi giuste per convincere il presidente De Laurentiis e il giocatore, sul quale c’è da tempo una nutrita concorrenza. Le prossime ore saranno quelle del pressing sul Napoli per Luperto, una ciliegina su un mercato già ben impostato. Spezia e Genoa trattano da giorni con gli azzurri senza però trovare la formula giusta, Vrenna vuole valorizzarlo al massimo in Calabria, dove avrebbe un ruolo decisamente da protagonista. Presto sarà tempo di sedersi al tavolo e provare a definire tutto in tempi breve, per concludere un blitz preparato in gran segreto”.