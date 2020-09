In occasione della sfida di domenica 4 Ottobre alle ore 20,45 all’Allianz Stadium tra la Juventus e il Napoli, per il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo rischia di non poter contare su Federico Bernardeschi. L’ex della Fiorentina ha un problema serio che lo potrebbe tenere lontano dai campi fino ad ottobre, quindi a rischio per la sfida contro gli azzurri.

Fonte: sportmediaset.it