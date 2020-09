Il Premier Conte: “La riapertura degli stadi non è opportuna”

Riapertura scuola, elezioni. E’ un momento difficile e di decisioni da prendere per il Paese che ancora combatte l’ emergenza Covid. Il Premier Conte, in un’intervista al Fatto Quotidiano ha parlato, tra le altre cose, della riapertura degli stadi e non fa mistero delle sue perplessità in merito.

«La riapertura degli stadi non è opportuna. Idea mia che non ho ancora condiviso con il Governo…». Così ieri il Presidente del Consiglio: «Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio del pubblico, così come a manifestazioni in cui l’assembramento è inevitabile, come all’ingresso e all’uscita degli impianti, non è opportuna… Il governo non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto s’è detto, poi le regioni le hanno riaperte. Nello stadio l’assembramento è inevitabile, ci si siede e si sta troppo vicini».