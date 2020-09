In attesa di piazzare giocatori in entrata e in uscita, il bilancio del Napoli è con gli acquisti di Osimhen, Rrahamani e Petagna e ceduti: Karnezis, Leandrinho e Allan. Nei prossimi giorni verranno ceduti molti giovani in prestito e c’è da attendere per Koulibaly e Milik per poi effettuare altri acquisti entro il 5 Ottobre.

Fonte: Corriere dello Sport