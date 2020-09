Geppino Marino (all. Napoli femm): “La sfortuna? In questi casi non c’entra. Dovremo crescere nel palleggio”

Il Napoli femminile perde la terza sfida di fila in campionato e al momento sono ultimi in classifica. A fine gara le parole del tecnico delle azzurre Geppino Marino. “Contro il Sassuolo ci state tre partite nei novanta minuti. Bene nel primo tempo, dove nonostante loro giocavano tra le linee siamo stati bravi a tenere la partita in pugno. Nella ripresa con tre cambi forzati per infortunio, abbiamo dovuto preparare al meglio la partita. Siamo stati ingenui in occasione del rigore, dove abbiamo peccato di esperienza con il mani. La terza rete invece è stata una prodezza di Bugeja. I 4 legni colpiti? In questi casi non c’entra la sfortuna, anzi se sbagli da pochi passi, il demerito è nostro. Per fare punti essere “brutti” non è il mio modo di pensare, anzi noi dovremo giocare sempre il nostro calcio, lavorare tanto per migliorarci sempre, del resto siamo questi e crescere nel palleggio”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com