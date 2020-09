Fabio Liverani (all. Parma): “Con il Napoli mi auguro di essere al massimo della condizione”

Quest’oggi al “Tardini” si è giocata la sfida amichevole tra il Parma e l’Empoli, con l’esperimento del pubblico in tempo del Covid-19. I toscani vincono con il punteggio di 0-2, doppietta di Mancosu. A fine gara le parole del tecnico dei “ducali” Fabio Liverani: “La condizione fisica? Al momento non siamo al massimo della forma, siamo al 6 Settembre e mi auguro che lo saremo per il 20. Le assenze dei nazionali non ci facilita affatto, ma spero che contro il Napoli saremo al 50/60%”.

La Redazione