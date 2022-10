ESCLUSIVA – Giorgia Tudisco (centr. Pomigliano): “Ho accettato il progetto campano con tanto entusiasmo. Siamo pronte per il Tavagnacco”

Il campionato di serie B femminile, inizierà tra una settimana e si preannuncia una sorta di serie A2, davvero molto competitiva e dal pronostico incerto. In questo equilibrio prova ad inserirsi anche la neo promossa Pomigliano femminile. Ilnapolionline.com ha intervistato la centrocampista ex Torino e Sassuolo Giorgia Tudisco.

Prima di questa tua nuova esperienza al Pomigliano, in quali squadre hai militato in precedenza? “Ho iniziato nelle giovanili del Torino fino alla Primavera. Nel 2010 debuttai in serie A, all’età di 16 anni con la maglia granata, a seguire il Cuneo una stagione, due a Luserna e infine il Sassuolo. Con la maglia neroverde due anni, dove ho fatto esperienza in massima serie. Adesso inizio questa mia nuova avventura con il Pomigliano con tanta voglia di far bene”.

Nel tuo ruolo di centrocampista quali sono i tuoi modelli nel maschile e nel femminile? “Io essendo di fede juventina i miei idoli sono Zidane e anche se non è proprio il mio ruolo Andrea Pirlo. Nel femminile? Avendo militato nel Torino ti posso dire Rosucci e Bonansea, erano forti già allora ed ora lo sono ancora di più, ma anche Girelli che è diventata una delle leader dell’Italia”.

Passando al Pomigliano calcio femminile, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a dire di sì? “In questa squadra c’è un mix di esperienza e di calciatrici giovani, ho accettato con entusiasmo questa mia nuova avventura. E’ un progetto ambizioso dove si vuole fare bene, in un campionato davvero competitivo”.

Questa sarà una sorta di serie A2 per la forza delle avversarie. Per voi c’è il match casalingo in campionato contro il Tavagnacco. Che tipo di sfida vi aspettate? “Come hai detto tu questo è un campionato davvero competitivo, dove ci sono squadre che possono dire la loro per la promozione. Noi cercheremo di dire la nostra, sapendo che siamo una neo promossa, però giocheremo ogni partita al meglio. Sul Tavagnacco dico che sono una squadra che viene dalla serie A, è retrocessa, perciò ha i mezzi per stare nelle prime posizioni. Noi però scenderemo in campo con la giusta determinazione, ci stiamo preparando al meglio per ottenere in casa un buon risultato”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

