Compleanno in casa Napoli: auguri a Sebastiano Luperto!

Compie oggi 24 anni, Sebastaino Luperto, difensore del Napoli. Il calciatore, nativo di Lecce, sosia dell’ ex azzurro Abiol, come dimostra la fotografia, è al momento finito nel mirino di alcune squadre di serie A, come Spezia, Crotone e Genoa che sicuramente potrebbero garantirgli più continuità del Napoli. In attesa di conoscere il suo futuro lavorativo, i più sinceri auguri di buon compleanno dalla redazione de IlNapolionline!