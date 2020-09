Venerato: “Il Napoli non dà in prestito Meret, a meno che…”

Ciro Venerato, giornalista Rai ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli in entrata ed uscita: “Veretout? Non ci sono novità dell’ultim’ora. Il calciatore guadagna 2.5 milioni di euro, ma a Napoli chiederebbe di più. Under-Milik? L’agente di Milik sta parlando con la Roma. Il polacco vuole 5 milioni, i giallorossi offrono fino a 4.5 con i bonus. La Roma direbbe di sì solo se risparmiasse qualcosa nella trattativa con il Napoli (gli azzurri chiedono un conguaglio di 15 milioni nello scambio con Under, la Roma ne offre 10). Under chiede tre milioni per andare al Napoli, De Laurentiis è fermo a 2.5. Meret? A meno che l’Atalanta – squadra interessata all’estremo difensore – non offra 7, 8 milioni per il prestito secco al Napoli, il calciatore andrà via solo a titolo definitivo. Maksimovic? Il Napoli non va oltre i 2.2, 2.3 milioni. Il calciatore vuole 2.8 milioni. La volontà del club azzurro è quella di tenere il calciatore anche a costo di fare andare il calciatore in scadenza”.