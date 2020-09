SERIE A FEMMINILE – Sconfitta di rimonta per il Napoli di Marino contro il Sassuolo

Per il Napoli femminile arriva la terza sconfitta di fila, in una sfida dove le azzurre a tratti non hanno demeritato. Le ragazze di Marino sbloccano la sfida con Paola di Marino di testa su cross di Nencioni. Le neroverdi però non si arrendono e pareggiano a fine primo tempo con la classe 2004 Bugeja con uno spunto personale. Nella ripresa il Sassuolo passa su rigore con Dubcova e arriva la terza rete ancora con Bugeja, tiro nel sette. Nel finale le partenopee sono anche sfortunate colgono 4 legni e il portiere Lemey che salva il punteggio. Colpiti due volte da Deppy, uno da Beil e infine da Hjolman. Ora una pausa che per il Napoli è una benedizione prima di sfidare l’Inter.

SASSUOLO-NAPOLI 3-1

Marcatrici: 30’ Di Marino (N), 40’ e 65’ Bugeja (S), 60’ Dubcova rig. (S)

SASSUOLO: Lemey, Philtjens, Parisi (88’ Battelani), Mihashi, Bugeja (69’ Orsi), Pirone, Dubcova, Brignoli, Santoro (88’ Pellinghelli), Cambiaghi (57’ Pondini), Filangeri.

A disposizione: Binini, De Bona, Maffei, Orsi, Micheli, Rossi

Allenatore: Piovani

NAPOLI: Mainguy, Di Marino (45’ Dalton), Cafferata (45’ Capparelli), Chatzinikolaou, Nencioni, Hjohlman, Oliviero, Beil, Errico, Kubassova (67’ Nocchi), Martinez

A disposizione: Perez, Risina, Groff, Jansen, Huchet

Allenatore: Marino

ARBITRO: Di Marco di Ciampino (Iacovacci di Latina e Tchato di Aprilia)

Note: ammonite Di Marino, Errico, Philtjens

Fonte: sassuolocalciofemminile.it