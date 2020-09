SERIE A FEMMINILE – Doppietta decisiva di Giacinti. L’Empoli Ladies batte l’A.s. Roma

Questo pomeriggio si sono giocate due gare della terza giornata della serie A femminile e l’A.c. Milan va al comando in attesa di Juventus e Fiorentina. La squadra rossonera batte per 3-1 il Pink Sport Bari. Doppietta di capitan Giacinti e rete di Dowie, per le pugliesi in gol Soro. L’Empoli Ladies si conferma squadra difficile da affrontare, dopo aver sfiorato il pari contro la Juventus, batte in casa l’A.s. Roma per 2-0. A segno Prugna e Glionna, per le giallorosse rosso nel finale per Elisa Bartoli. Stasera si giocherà Sassuolo-Napoli femminile.

La Redazione