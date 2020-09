San Paolo senza acqua calda, a rischio Napoli/Pescara

Il rischio c’è. Quello di non potere giocare al San Paolo l’amichevole con il Pescara. Per un ricorso al Tar la gara per la termogestione di 19 impianti sportivi cittadini si è fermata e tra gli impianti anche lo stadio di Fuorigrotta al momento è senza acqua calda, quindi, non ci è la possibilità di fare la doccia. Su Il Mattino si legge della questione: “Ebbene, in 19 impianti della città tutti di proprietà comunale e che si sono rifatti il trucco grazie alle Universiadi, vale a dire praticamente in tutti, questa vitale attività (di termogestione, ndr) è cessata e gli impianti sono di fatto inutilizzabili. Giusto per fare un esempio, se per venerdì prossimo la questione non verrà risolta e gli impianti non torneranno a funzionare l’esordio del Napoli nel rinnovato San Paolo contro il Pescara non si potrà disputare“. A novembre dell’anno scorso la gara di aggiudicazione della termogestione e “La proposta di aggiudicazione arriva un paio di mesi fa ma nel documento c’è un «mero errore materiale» di alcuni codici” per cui scattano i ricorsi ed il Tar sospende contratto e servizio. Con lo stop del Tar le attività sportive sono a rischio. A questo sta cercando di mettere una pezza il Comune che, continua il quotidiano “sta tentando la carta di un affidamento temporaneo del servizio a un soggetto terzo per un mese in attesa della decisione finale del Tar”.