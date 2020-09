Macedonia-Armenia al 45′ – Nations League: Elmas si procura due rigori

Macedonia-Armenia 2-0 Alioski (M) rig. 5′, Nestorovski (M) rig. 38′

MACEDONIA (4-2-3-1): Siskovski, Ristovski, Darko Velkovski, Musliu, Ristevski, Nikolov, Ademi, Alioski, Elmas, Bardhi, Nestorovski. A disposizione: Bogatinov, Bejtulai, Iliev, Pandev, Spirovski, Stojanovski, Tosevski, Trajkovski, Krste Velkovski, Zajkov. Allenatore: Angelovki.

ARMENIA (4-2-3-1): Yurchenko, Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Serob Grigoryan, Artak Grigoryan, Angulo, Bayramyan, Koryan, Hovhannisyan, Karapetin. A disposizione: Aivazov, Beglaryan, Babayan, Barseghyan, Bichakhchyan, Briasco, Ghadimyan, Artur Grigoryan, Hovhannisyan, Ishkhanyan, Udo, Voskanyan. Allenatore: Caparros.

Arbitro: Peljto.

Ammoniti: Horayan (A) 3′, Hambardzumyan (A) 37′.

Note: recupero p.t. 3′.

Primo tempo. Al 2′ Elmas si conquista un calcio di rigore che lo specialista Alioski trasforma per l’1-0 macedone, al 9′ Haroyan cerca il pareggio col destro dal cuore dell’area ma la sfera esce di poco. Al 18′ Karapetian ci prova di testa sul cross di Hovhannisyan ma Siskovki blocca in tuffo, la Macedonia non si scompone e al 37′ si guadagna un altro penalty conquistato nuovamente dall’azzurro Elmas. Prende la rincorsa Nestorovski che col mancino insacca nell’angolino per il 2-0 che chiude i primi 45 minuti.