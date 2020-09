Milik – La Roma deve “alzare” il conguaglio e sistemare Dzeko

Si potrebbe chiudere la settimana prossima, ma ci sono ancora degli angoli da smussare tra Napoli e Roma. Continua la trattativa tra i due club per Arkadiusz Milik, “dopo che la Roma ha escluso di poter aggiungere alla negoziazione con il Napoli giocatori diversi da Under e da un giovane della Primavera da scegliere, l’accordo tra Fienga e De Laurentiis si può raggiungere solo attraverso il conguaglio” – si legge sulle colonne del Corriere dello Sport. Stando a quanto si legge sul quotidiano il club giallorosso ha escluso di poter allargare l’operazione a giocatori diversi da Under ed un giovane e l’accordo si può raggiungere solo tramite conguaglio. La Roma offre Under più 5mln di euro mentre il Napoli ne vuole 15 più l’attaccante turco. Uno sforzo da una parte e dall’altra consentirà di chiudere il cerchio con plusvalenze a bilancio per entrambi i club. Ma se Dzeko resta alla Roma, ogni discorso va a monte.”