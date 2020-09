Macedonia-Armenia – Nations League: L’azzurro Elmas protagonista

Macedonia-Armenia 2-1 Alioski (M) rig. 5′, Nestorovski (M) rig. 38′, Barseghyan (A) rig. 94′

MACEDONIA (4-2-3-1): Siskovski, Ristovski, Darko Velkovski, Musliu, Ristevski (Spirovski 71′), Nikolov (Trajkovski 75′), Ademi, Alioski, Elmas, Bardhi, Nestorovski (Pandev 61′). A disposizione: Bogatinov, Bejtulai, Iliev, Pandev, Spirovski, Stojanovski, Tosevski, Trajkovski, Krste Velkovski, Zajkov. Allenatore: Angelovki.

ARMENIA (4-2-3-1): Yurchenko, Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Serob Grigoryan (Babayan 46′), Artak Grigoryan, Angulo, Bayramyan (Barseghyan 46′), Koryan, Hovhannisyan, Karapetin (Briasco 76′). A disposizione: Aivazov, Beglaryan, Babayan, Barseghyan, Bichakhchyan, Briasco, Ghadimyan, Artur Grigoryan, Hovhannisyan, Ishkhanyan, Udo, Voskanyan. Allenatore: Caparros.

Arbitro: Peljto.

Ammoniti: Horayan (A) 3′, Hambardzumyan (A) 37′, Musliu (M) 58′, Alioski (M) 72′, Hovhannisyan (A) 84′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Al 2′ Elmas si conquista un calcio di rigore che lo specialista Alioski trasforma per l’1-0 macedone, al 9′ Haroyan cerca il pareggio col destro dal cuore dell’area ma la sfera esce di poco. Al 18′ Karapetian ci prova di testa sul cross di Hovhannisyan ma Siskovki blocca in tuffo, la Macedonia non si scompone e al 37′ si guadagna un altro penalty conquistato nuovamente dall’azzurro Elmas. Prende la rincorsa Nestorovski che col mancino insacca nell’angolino per il 2-0 che chiude i primi 45 minuti.

Secondo tempo. Nella ripresa Barseghyan prova ad accorciare le distanze con un mancino dalla media distanza ma la sfera termina sopra la traversa, al 72′ Barseghyan ci riprova col sinistro da fuori area ma Siskovski in tuffo riesce a bloccare la sfera ben indirizzata verso l’angolino. Al 75′ Artak Grigoryan controlla palla in area e calcia col mancino sfiorando il palo, nel finale l’arbitro assegna un calcio di rigore anche all’Armenia che Barseghyan trasforma chiudendo la sfida sul definitivo 2-1 in favore dei macedoni.

A cura di Emilio Quintieri