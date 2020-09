L’Inter voleva Allan, si è ritirata dalla corsa per mancanza di fondi

Allan, che in questi giorni ha salutato il Napoli, direzione Everton, era nel mirino dell’ Inter ed interessava non poco il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Il Corriere dello Sport, analizza la situazione in casa Intere e scrive che il problema non sono “le scelte” del tecnico o le sue richieste, il problema, reale, riguarda i fondi societari. Bisogna tener conto che, in un momento storico complicato, bloccato dalla pandemia coronavirus, le “politiche” di un club cinese non possono non aver subito variazioni. Si legge: “Il coronavirus ha azzerato gli incassi di botteghino e merchandising, è così per tutti però. Lo scoglio vero per l’Inter e Suning sono le politiche della Cina. Per ora il club si è mosso per Hakimi (40 milioni) e Sensi (25 milioni), riscattato dopo il prestito. L’Inter aveva già programmato gli acquisti di Tonali e Kumbulla. A bloccarli non è stato Conte, come qualcuno erroneamente pensa, ma l’impossibilità di investire”. Poi direttamente sul centrocampista partenopeo: “Un altro sogno sfumato è Allan. Era un affare a soli 24 milioni: l’ha preso l’Everton, l’Inter si è ritirata per mancanza di fondi. Il mercato vive per ora sui parametri zero. Prima è stato Sanchez, ora siamo ai dettagli per Vidal e per l’arrivo di Darmian”.