Intervento a Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista della Rai Ciro Venerato parla della possibile cessione di Maksimovic. Il difensore non ha rinnovato, gli azzurri non offrono oltre i 2,3milioni di euro, mail difensore ne chiede 2,8. La Fiorentina è interessata al difensore, ma il Napoli lo valuta non meno di 15 milioni, i viola però devono prima cedere per poter acquistare il serbo.