Koulibaly, lo stallo dell’operazione è colpa di…Jorginho!

C’è risentimento, c’è un atteggiamento che il patron azzurro non gradisce. Nasce da un episodio passato ed è lui stesso che lo dice «Con il Manchester City pesa ancora la trattativa per Jorginho». Il che pone in pausa la cessione di Koulibaly, visto che il club inglese continua a non volere rapporti diretti con il Napoli, preferendo ancora una volta l’intermediazione di Fali Ramadani. Due estati fa, dopo aver definito gran parte dell’operazione, Jorginho venne dirottato al Chelsea (ed è stata la chiave di svolta perché Sarri avesse il via libera dal Napoli). A quanto pare il City non è passato sopra alla cosa e rallenta l’affare. In ogni caso, per inizio settimana è previsto un nuovo briefing, perché è chiaro che i piedi puntati del club di Guardiola non aiutano a trovare una soluzione.

Il Mattino