Koulibaly, il City pronto al rialzo: si va verso i 70 più bonus

Ramadani fa da intermediario. Il presidente De Laurentiis ha infatti confermato che il City non parla direttamente con il Napoli. Sarà l’agente, quindi, a dover parlare di questo rialzo dell’ offerta del club di Guardiola per Koulibaly. Lo scrive l’esperto di mercato, ALfredo Pedullà: “Nelle ultime ore i contatti con Ramadani si sono intensificati, l’offerta del Manchester City aumenterà e si avvicinerà alla base dei 68-70 milioni più bonus. Koulibaly sta attendendo serenamente, ma sa che il suo futuro è ormai scritto. Fino alla definizione resta sempre un margine di dubbio, si tratta di trattative importanti e per un cavillo può essere messo tutto in discussione, ma si sta lavorando per arrivare alla soluzione e la fiducia aumenta. De Laurentiis legittimamente chiedeva una cifra vicina agli 80 milioni, ma si accontenterà di qualcosa in meno”.